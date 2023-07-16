مبروك يا عريس.. نيللي: فوجئت بصور شهر عسل جوزي على إنستجرام

"الناس كانت مش مصدقة إني بكتب كومنت ببارك لجوزي لما اتجوز عليا كلهم قالولي انتي جاحدة وقلبك جامد لكن محدش فيهم حس بيا ولا بقلبي اللي اتكسر لما شوفت صوره في شهر العسل مع عروسة جديدة وبيعيش حلاوة البدايات اللي عاشها معايا من 16 سنة".. مأساة عبرت عنها ربة منزل عندما اكتشفت زفاف زوجها على أخرى بالصدفة بالبحتة أثناء تصفحها حسابها الجديد في انستجرام.

جوزي في شهر العسل

أوراق دعوى طلاق للضرر وعدة دعاوى أخرى بنفقة صغار تقدمت بها الدكتورة نهى الجندي المحامية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر موكلة عن ربة منزل فوجئت بزواج زوجها من أخرى دون علمها حيث شاهدت صوره منشورة على حسابه بتطبيق انستجرام أثناء قضائه شهر العسل مع الزوجة الجديدة حيث علمت أنها أردنية ويقضيان شهر العسل في الأردن، وقالت الزوجة أنها تزوجت من مهندس كهربائي منذ 16 عاما وعقب زواجهما سافر للعمل بدولة البحرين وتركها وكان يعود أجازة كل عامين أو 3 أعوام وأنجبا خلال سنوات زواجهما 3 بنات أعمارهن 13 و9 و7 سنوات.

الدكتورة نهى الجندي المحامية في ضيافة صدى البلد

وقالت "نيللي" - اسم مستعار - أن زوجها كان يعاملها وبناتهما جيدا ودائم دعوتهن للسفر إليه والإقامة معه في البحرين حتى تغير الأمر منذ حوالي 3 سنوات منذ الإجازة الأخيرة له بعد سفره رفض سفرهن إليه وبدأت الأموال التي يرسلها لها في التناقص مدعيا وجود أزمات في عمله رغم أنه ما كان دائما يخبرها أن عمله كمهندس كهربائي مستمر ولا مشكلة فيه بسبب تخصصه النادر والمطلوب في تلك الدولة، وقالت أنها كانت تتواصل معه عبر فيس بوك ولم تكن تمتلك حساب شخصي لها على تطبيق انستجرام حتى قررت إنشاء حساب لها مؤخرا باسم ابنتها وفور فتح الحساب فوجئت بصور زوجها مع شابة كتب عليها "العوض الجميل".

مبروك يا عريس

أضافت الزوجة المصدومة أنها لم تجد رد سوى أن تكتب لها تعليقا على الصور قائلة: "مبروك يا عريس مش كنت تعزمني" وأضافت: "أتصدم وعملي بلوك وأنا رميت التليفون كسرته"، وطلبت السيدة من زوجها تطليقها فرفض ما دفعها لرفع دعوى طلاق للضرر مرفقة بوثيقة زواجه من أخرى دون علمها.

وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر بقبول الدعوى وتطليق الزوجة من زوجها.