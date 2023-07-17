احتفالات الصيف في قصور الثقافة: «مطروح» تبدأها.. والدقهلية تنظم «تحولات الأدب بعد 30 يونيو».. ومصر الجديدة تقيم ندوة «تصحيح المسار»

احتفالات الصيف في قصور الثقافة:

حفل فني في ثقافة مطروح

احتفالية "تحولات الأدب بعد 30 يونيو" في ثقافة الدقهلية

ندوة ثقافة بعنوان "30 يونيو وتصحيح المسار" في قصر ثقافة مصر الجديدة



تنظم قصور الثقافة، احتفالات، ضمن احتفالات الصيف، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتتضمن عروضا فنية وموسيقية وندوات تثقيفية.

فرع ثقافة مطروح



قدم فرع ثقافة مطروح، أمس الأول، الجمعة، حفلا فنيا، ضمن احتفالات الصيف التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالمحافظات الساحلية.

وقدمت فرقة الأنفوشي للموسيقي العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني، في ثاني الليالي، باقة من الأغاني على مسرح النادي الاجتماعي منها "جانا الهوى، كوكتيل فيروز، الليلة الكبيرة، خفيف الروح، يا حلو صبح، عيون بهية، ألف ليلة وليلة" وسط تفاعل وإعجاب من الحضور.

الحفل ضمن برنامج أعدته ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، في إطار خطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث استمر منفذ الكتب في تقديم أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما نفذت الفنانة منى شاكر ورشة فنية بقصر ثقافة مطروح استخدمت خلالها الخشب والمسامير المعدن لعمل لوحة فنية جميلة وبشكل مبتكر وبسيط.

وضمن الفعاليات بالفرع، أعدت مكتبة سيدي عبد الرحمن ورشة فنية للتلوين شارك فيها العديد من الأطفال، مع مصطفى شاكر، كما أقام بيت ثقافة الضبعة مسابقة ثقافية بحضور عدد من رواد المكتبة بعنوان "المناخ" تضمنت عدد من الأسئلة والمعلومات عن التغير المناخي أسبابه ومظاهره وطرق تقليل مخاطره، مع بيشوي ناصر.

قاعة أم كلثوم

شهدت قاعة أم كلثوم بالسنبلاوين بالدقهلية، الجمعة، احتفالية بعنوان "تحولات الأدب بعد 30 يونيو"، ضمن برامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

بدأت الفعاليات بكلمة أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، قدم خلالها الشكر للتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة في إقامة الاحتفالية التي تأتي استمرارا لاحتفالات الشعب المصري العظيم بذكرى الثورة المجيدة.

أدار الاحتفالية الأديب طارق العوضي، وشارك فيها الشعراء محمد فتحي السيد، عبد الباسط السرسي، محمد البيه، معوض مسعد العباسي، وألقوا خلالها الضوء على مجرى الأحداث في مصر قبل وبعد 30 يونيو والإنجازات التي حدثت على المستويات كافة، وتناول اللقاء كيف أن الأدباء هم الأكثر انفعالا بالحدث، ويظهر ذلك من خلال أشعارهم وأعمالهم الأدبية والإبداعية في تسجيل تلك اللحظات الخالدة من تاريخ الأمة، كون المفكرين والأدباء والشعراء هم ملهمو الثورات، وعليهم يقع عبء تشكيل المكون الثقافي للشعوب، وبعد مرور 10 سنوات من ثورة يونيو هم أكثر من يعبرون عنها وعن تأثيرها بشكل أكبر وأعمق، كما ألقى الحضور الضوء على العديد من الأعمال الفكرية والمؤلفات عن الثورة في هذا الإطار.

الاحتفالية نظمها فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وبالتعاون مع مجلس مدينة السنبلاوين. واختتمت بفقرات فنية غنائية لبعض المواهب وقصائد شعرية وطنية لشعراء السنبلاوين، وشهدت حضور ممثلي منظمة حقوق الإنسان والجهات التنفيذية، ولفيف من الشعراء والمثقفين والمبدعين.



قصر ثقافة مصر الجديدة



يشهد قصر ثقافة مصر الجديدة، في السادسة مساء الثلاثاء المقبل 18 يوليو، ندوة ثقافية بعنوان "30 يونيو وتصحيح المسار"، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تعقد الندوة بحضور د. طارق منصور، د. أسامة راغب، كما ستقام أمسية شعرية بعنوان "30 يونيو ثورة شعب" بمشاركة الشعراء سعيد المصري، سعيد شحاتة، آمال ناجي، عبير العيسوي، ويدير الأمسية د. طارق منصور.

الندوة تنظمها الإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة عبده الزراع، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان وذلك من خلال برنامجها الثقافي والفني.