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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"30 يونيو ثورة شعب" أمسية شعرية بقصر ثقافة مصر الجديدة.. الثلاثاء

صدى البلد

يشهد قصر ثقافة مصر الجديدة، في السادسة مساء الثلاثاء المقبل 18 يوليو، ندوة ثقافية بعنوان "30 يونيو وتصحيح المسار"، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تعقد الندوة بحضور د. طارق منصور، د. أسامة راغب، كما ستقام أمسية شعرية بعنوان "30 يونيو ثورة شعب" بمشاركة الشعراء سعيد المصري، سعيد شحاتة، آمال ناجي، عبير العيسوي، ويدير الأمسية د. طارق منصور.

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الندوة تنظمها الإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة عبده الزراع، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان وذلك من خلال برنامجها الثقافي والفني.

ثقافة 30 يونيو الهيئة العامة لقصور الثقافة المهرجان الصيفى للموسيقى فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة

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