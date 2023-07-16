برلماني: مشاركة مصر بالقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي تؤكد مكانتها الكبيرة

ثمن النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، في الاجتماع التنسيقي الخامس نصف السنوى للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الأفريقية الإقليمية والآليات الإقليمية، والذى يعقد فى العاصمة الكينية نيروبى، بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الأفريقية.

وقال "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن مشاركة مصر في تلك القمة يعكس ثقلها ومكانتها الكبيرة في أفريقيا، والدور الريادي والفعال الذي تقوم به تحت قيادة الرئيس السيسي للنهوض بالقارة، وإحداث تنمية حقيقية بها.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن السياسة الخارجية المصرية تجاه القارة الأفريقية شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد منذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى حل كافة الأزمات التي تواجه القارة الأفريقية.

واختتم النائب رفعت شكيب: "مصر دائمًا تقف بجانب دول القارة الأفريقية، وتقدم لهم الدعم اللازم، لتحقيق التنمية المستدامة، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة".