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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سبناتور أمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن تسليح الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، إن أوكرانيا ليس لديها الأسلحة اللازمة لتحقيق أي نجاح في هجوم مضاد.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، قال ماكول، إن “الأوكرانيين ليس لديهم ما يلزم للفوز بهذا الهجوم المضاد".

أوضح ماكول، أنه كان يجب على الولايات المتحدة أن تنقل إلى أوكرانيا قبل عام تلك الأسلحة التي يتم توريدها في الوقت الحالي.

على وجه الخصوص، أشار إلى عدم وجود مقاتلات إف-16 لدي الجيش الأوكراني، ولم يبدأ بعد تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدامها، فضلا عن عدم وجود قرار بشأن توريد صواريخ “أتاكمز” التكتيكية إلى كييف.

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وأضاف ماكول: “أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة بعيدة المدى لضرب المستودعات والطاقة وخطوط الإمداد اللوجستي، ليس لديهم ذلك”.

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