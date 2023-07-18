شريف البحيري: البنوك الرقمية تفتح المجال للتوسع في القارة السمراء .. فيديو

قال شريف البحيري، العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي، إن البنك الرقمي يقدم خدمات مصرفية متكاملة من غير فروع، أي أن العميل يستطيع فتح حساب مصرفي، ويقوم بإعداد الحوالات وربط وديعة، والتقديم على بطاقات ائتمان من غير الاحتياج للذهاب إلى فرع أو التوقيع على أي ورقة.



وتابع "البحيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن فتح الحساب في البنك خلال الفترة الحالية يقتضي الذهاب إلى البنك، والتوقيع على بعض الأوراق، وهناك حاجة لتحديث البيانات كل فترة، وهذا الأمر في البنوك الرقمية غير موجود.



وأضاف أن البنك الرقمي لا يقدم منتجات جديدة، ولكنه يقدم الخدمات بشكل رقمي، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي لا يتعامل بالصورة التقليدية، ويريد التعامل بشكل رقمي، ولذلك هناك ضرورة لمواكبة هذا الجيل، ومخاطبتهم بنفس اللغة.



ولفت إلى أن البنوك الرقمية تفتح المجال للبنوك المصرية التوسع في القارة السمراء، بدون الحاجة لإنشاء مبان وخلافه، مشيرًا إلى أن التوسع في البنوك الرقمية أبسط بصورة كبيرة من التوسع بالنوك التقليدية.



وأصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصرية، وذلك استكمالًا لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.



وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.