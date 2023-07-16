جلست بالخلف..صورة تجمع الملكة رانيا بولي العهد الأردني والأميرة رجوة تثير جدلا

أثارت صورة نشرت عبر الحسابات الرسمية للملكة رانيا العبدلله، عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهر في الصورة مع الملكة رانيا ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يقود سيارة صغيرة بجانب الأميرة رجوة بينما تجلس الملكة رانيا في المقعد الخلفي من السيارة خلال منتدى "صن فالي".

الملكة رانيا والأميرة رجوة

وجاءت أبرز تعليقات الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن جلوس الملكة في الخلف خلافا للبروتوكول الملكي لا ينتقص من مكانتها بل هو تواضع منها.

وكان من ضمن تعليقات المتابعين على الصورة: “الملكة بجلالة قدرها قاعدة ورا”، “قاعدة ورا بالعكس هذا من قيمة أخلاقها واحترامها لخصوصية الغير حتى وان كانت هي ملكة لكن هي احترمت خصوصيتهما، الملكة رانيا كل يوم تثبت ان هي في قمة الرقي والاحترام لذاتها قبل احترامها للآخرين”.