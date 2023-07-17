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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار من المحكمة بشأن متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالجيزة

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه؛ لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت مزاولة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، لنشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون,

وباستهدافه وضبطه، حال تواجد بدائرة قسم شرطة بولاق، عثر بحوزته على مبلغ مالي، عبارة عن “عملات محلية وأجنبية”، وبمواجهته بالتحريات ووقائع الضبط؛ أقر بحيازته للمبلغ المالي المضبوط بقصد الاتجار خارج السوق المصرفية.

واتخذت الإجراءات القانونية، إلى أن صدرت القرار المتقدم.

جاء ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

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