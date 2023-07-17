مفاجأة.. إضرابات كبيرة تهدد القطاع الطبي في بريطانيا

أعلنت نقابة الأطباء البريطانية، اليوم الاثنين، عن استعداد كبار الأطباء في إنجلترا سيقيمون إضرابًا لمدة يومين في أغسطس المقبل، ورفضت زيادة في الأجور بنسبة 6٪ أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي ووصفتها بخفض "همجي" للأجور.

وسيضرب الأطباء على مستوى الاستشاريين في دائرة الصحة الوطنية الممولة من الحكومة البريطانية يومي 24 و 25 أغسطس، مما يضيف إلى الإضرابات المعلنة سابقًا في 20 و 21 يوليو ويؤكد فشل محاولة رئيس الوزراء ريشي سوناك لإنهاء أشهر من الإضراب.

ووصف سوناك الأسبوع الماضي الزيادات الأخيرة في رواتب القطاع العام بأنها تسوية نهائية، محذرا من أنها ستكلف المليارات، وتتطلب تخفيضات في الميزانية في أماكن أخرى، ولن تخضع لمزيد من المفاوضات.

بينما أوقفت نقابات التدريس الإضرابات وأوصت بقبول صفقتها، فيما لم تتأثر نقابات الأطباء بعد سنوات من تآكل رواتب أعضائها.

وقال فيشال شارما، رئيس لجنة الاستشاريين وفق ما نقلته رويترز: "فرضت الحكومة مرة أخرى شروطًا حقيقية وحشية على رواتب الاستشاريين".

وارتفع معدل التضخم في بريطانيا منذ أكثر من عام، ووصل إلى ذروته فوق 11٪ في أكتوبر ومؤخراً عند 8.7٪ في مايو، وهو أعلى معدل بين جميع الاقتصادات المتقدمة الرئيسية.