شاهد| فيديو يظهر الدمار بجسر القرم عقب حادث تفجيره

نشرت صحيفة "ذا إنسايدر" الروسية، مقطع فيديو يظهر الأضرار التي لحقت بجسر القرم في وقت سابق اليوم الاثنين.

وحسب الفيديو المنشور، اختفى جزء من ممر النقل بجسر القرم ويبدو أنه سقط في الماء.

من جانبها، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، اليوم الاثنين، أن حادث انفجار جسر القرم الذي وقع فجر اليوم الاثنين هو هجوم إرهابي نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان.

فيما امتنعت المديرية العامة للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية عن التعليق على حادث جسر القرم والذي أدى إلى تضرر جزء منه وسقوط شخصين وإصابة طفل.

وفي تصريح لوسائل إعلام أوكرانية، اكتفى المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف بالقول: "لا يسعني إلا الاقتباس من كلام رئيس مديرية الاستخبارات كيريل بودانوف الذي قال إن "جسر القرم هيكل لا لزوم له هناك".

بينما كشفت وكالة “RBC” ومجلة "أوبوزريفاتل" الأوكرانيتان، أن جهاز الأمن الأوكراني والبحرية الأوكرانية استخدما مركبات بحرية مسيرة للهجوم على جسر القرم.

جاء ذلك نقلا عن مصادر في أجهزة الأمن الأوكرانية، والتي قالت إن جهاز الأمن الأوكراني والقوات البحرية الأوكرانية قد يكونان متورطين في حادث الهجوم على جسر القرم باستخدام مركبات بحرية مسيرة.