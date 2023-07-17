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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد إعلان البنك المركزي إصدار النسخة الثالثة منها.. ما هي تكنولوجيا "فينتك"؟

البنك المركزي
البنك المركزي

قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن 72% من سكان مصر يمتلكون عوامل مستخدمي الإنترنت مما يساعد علي الاعتماد على التكنولوجيا المالية وهو ما يؤهل مصر لوجود مكانة على الخريطة العالمية بالتوازي مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الشمول المالي والاعتماد علي الخدمات الرقمية وتقليل الآثار التي سببتها التداعيات العالمية .

وأضاف في كلمة ألقاها رامي أبو النجا، نائب المحافظ نيابة عنه خلال مؤتمر سيملس 2023 الذي تستضيفه مصر بحضور عدد من رؤساء البنوك المصرية والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي  إن البنك المركزي أطلق استراتيجية للابتكار والتحول الرقمي من خلال مبادرات مبتكرة لدعم تلك التوجهات.

برعاية البنك المركزي | مصر تستعد لمكانة عالمية في الخدمات المالية الرقمية

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و كذلك قانون الجهاز المصرفي الجديد والذي يتركز تكنولوجيا المعلومات و اطلاق منظومة المعاملات اللحظية انستا باي بإجمالي 33 مليون بطاقة ميزة و اكثر من 30 مليون محفظة بنكية بإجمالي 3 تريليونات جنيه في 6شهور.

كما تم الترخيص لإصدار بنوك رقمية والضوابط التنظيمية لها و كذلك التكنولوجيا المالية بداية من الأفكار وانتهاء بتنفيذها وتدريب العشرات من الشباب المبتكرين. 

واشار الي أن البنك المركزي يدرك التحديات العالمية والمستقبلية موضحا أنه تم إطلاق فينتك في نسختها الجديدة وستكون متاحة للجميع قريبا جدا وهي توضح خريطة شاملة للتكنولوجيا المالية في مصر.

أوضح أن التقرير يرصد عدد الشركات الناشئة بنحو 177شركة ناشئة باستثمارات 8مليون دولار خلال العام الماضي رغم التحديات العالمية وهو ما يعني الفرص الواعدة التي تحققها بما يحقق التنمية المستدامة. 

ما هي تكنولوجيا فينتك؟ 

يشير مصطلح التكنولوجيا المالية أو "فينتك" Fintech إلى صناعة مكونة من شركات تعمل على تسخير التكنولوجيا لخدمة قطاع المدفوعات، وشركات التكنولوجيا المالية هي شركات ناشئة في العموم تتحدى الشركات التقليدية التي هي أقل اعتمادًا على البرمجيات.

ويعرفها مركز البحوث الرقمية الوطنية في دبلن، بأنها ابتكار في مجال الخدمات المالية، وبشكل أكثر تحديدا، تستخدم شركات الـ "فينتك"غالبا التكنولوجيا لمنافسة الأنظمة المالية الحالية.

كيف بدأت؟
وجاءت الفرصة الأولى لظهور "فينتك" عام 2008، بعد وقوع الأزمة المالية العالمية، وعمليات إنقاذ البنوك اللاحقة، وفضائح فساد المصرفيين التي شكلت نقطة تحول في قطاع الخدمات المصرفية، ومن ثم بدأ خبراء الصناعة والمستهلكون يشككون في مستقبل العمل المصرفي التقليدي، وتكشف استطلاعات منظمة جالوب أن 26% حول العالم فقط لديهم ثقة مرتفعة في المؤسسات المصرفية.

وقد بدأت المصارف التقليدية في التراجع أمام شركات "فينتك"، إذ قامت أربعة من أكبر بنوك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بخفض عمالتها بنحو 350 ألف عامل على مدار السنوات السبع الماضية.

البنك المركزي فينتك مؤتمر سيملس 2023 Fintech قطاع المدفوعات الشركات الناشئة

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