لحظة وصول الرئيس الجزائري إلى العاصمة الصينية.. شاهد

بدأ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، زيارة دولة إلى العاصمة الصينية بكين تستغرق يومين، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج.

ووفقا لـ "النهار أونلاين" الجزائرية، جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، بأنه "وصل رئيس الجمهورية، على متن الطائرة الرئاسية في هذه اللحظات، إلى بكين عاصمة الصين الشعبية".

وأفادت وسائل الإعلام الجزائرية الخميس الماضي، أن الرئيس تبون، يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، يوم الإثنين .

وحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية آنذاك فإن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتدخل في إطار تعزيز العلاقات "المتينة والمتجذرة"، وتقوية التعاون الاقتصادي بين الشعبين الصديقين الجزائري والصيني.



