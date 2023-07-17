مدير أمن القاهرة يتفقد موقع عقار حدائق القبة المنهار.. صور

وصل اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة لتفقد ومتابعة جهود فرق الأنقاذ اثناء انتشال الضحايا والمصابين من أسفل عقار حدائق القبة المنهار.

‏وخلال الساعات الماضية بذلت قوات الأنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة جهوداً مضنية لسرعة انتشال الضحايا والمصابين من أسفل الأنقاض.

وتم انتشال ٨ جثث من أسفل الأنقاض ، وسيدة أخرى تم استخراجها من أسفل الكتل الخرسانية (مصابه).

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا صباح اليوم الاثنين بانهيار عقار سكني بشارع مكاوي بحدائق القبة .

وهرعت قوات الانقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالقاهرة وبعد ساعات من البحث تم انتشال ٨ ضحايا وسيدة اخري مصابه تم استخراجها من اسفل الانقاض وتم إخلاء عقارين مجاورين للمنزل المنهار حرصا على أرواح المواطنين.

وأمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار العقار، وكلف النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الثالث بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة المنهار

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