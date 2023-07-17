عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدير أمن القاهرة يتفقد موقع عقار حدائق القبة المنهار.. صور

العقار المنهار
العقار المنهار

وصل اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة لتفقد ومتابعة جهود فرق الأنقاذ اثناء انتشال الضحايا والمصابين من أسفل عقار حدائق القبة المنهار.

‏وخلال الساعات الماضية بذلت قوات الأنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة جهوداً مضنية لسرعة انتشال الضحايا والمصابين من أسفل الأنقاض.

وتم انتشال ٨ جثث من أسفل الأنقاض ، وسيدة أخرى تم استخراجها من أسفل الكتل الخرسانية (مصابه).

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا صباح اليوم الاثنين بانهيار عقار سكني بشارع مكاوي بحدائق القبة .

وهرعت قوات الانقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالقاهرة وبعد ساعات من البحث تم انتشال ٨ ضحايا وسيدة اخري مصابه تم استخراجها من اسفل الانقاض وتم إخلاء عقارين مجاورين للمنزل المنهار حرصا على أرواح المواطنين.

وأمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار العقار، وكلف النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الثالث بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

عقار حدائق القبة المنهار
عقار حدائق القبة المنهار
عقار حدائق القبة المنهار
عقار حدائق القبة المنهار
عقار حدائق القبة المنهار
عقار حدائق القبة المنهار
عقار حدائق القبة المنهار
عقار حدائق القبة المنهار
عقار حدائق القبة المنهار
عقار حدائق القبة المنهار
عقار حدائق القبة المنهار
عقار حدائق القبة المنهار
عقار حدائق القبة المنهار
عقار حدائق القبة المنهار
عقار حدائق القبة المنهار
عقار حدائق القبة المنهار
عقار حدائق القبة المنهار
عقار حدائق القبة المنهار
عقار حدائق القبة المنهار
عقار حدائق القبة المنهار
عقار حدائق القبة المنهار
عقار حدائق القبة المنهار
Screenshot_2023-07-17-12-49-46-552_com.whatsapp
Screenshot_2023-07-17-12-49-46-552_com.whatsapp
Screenshot_2023-07-17-12-49-51-167_com.whatsapp
Screenshot_2023-07-17-12-49-51-167_com.whatsapp
Screenshot_2023-07-17-12-49-57-853_com.whatsapp
Screenshot_2023-07-17-12-49-57-853_com.whatsapp
الحماية المدنية القاهرة امن القاهرة حدائق القبة عقار حدائق القبة المنهار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

كولر مُصرّ عليه | شوبير يكشف عن صفقة مهمة لـ الأهلي

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

موضوعات متعلقة

سلاح ومخدرات وبلاغات سرقة.. جهود رجال أمن القاهرة في 24 ساعة

بسبب خلاف مالي مع والدته.. صاحب محل يختطف طالبا بالبساتين

ضبط المتهم بالاعتداء على ابن زوجته بالضرب حتى الموت في عين شمس

انتشال 8 جثث وسيدة مصابة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

بعد فضحه عبر الفيس بوك ..ضبط قائد سيارة لسيره عكس الاتجاه بالقاهرة

مشاجرة بين 3 أشخاص تسفر عن تحطم زجاج أتوبيس بمدينة نصر

قبيلة المحافيظ: نشكر الداخلية.. وأحداث سيدي براني فردية| صور

‏أزمة صحية لشخص تتسبب في حادث سير بالقاهرة

ترشيحاتنا

تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار الأسبوع.. رسالة من الأرصاد للمواطنين

بعد وداع ويمبلدون| ميار شريف تتراجع 7 مراكز في التصنيف العالمي للتنس

إطلاق مشروع ضخم لتطوير قصر العيني الفرنساوي

وزير المالية: 4 حزم استثنائية للحماية الاجتماعية والحد من آثار التضخم

تأجيل دعوى إثبات نسب طفل اللاعب إسلام جابر لـ11 سبتمبر

وزير التنمية المحلية يوجه بتقديم كافة الخدمات للمتضررين من انهيار عقار حدائق القبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

تحذير | تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

عارضة أزياء ترتدي نفس فستان أصالة في تركيا| شاهد

فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ