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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادٍ معروف يهدّد باللجوء للفيفا بسبب اتحاد الكرة .. تفاصيل مثيرة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

أعلن مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة محمود الأسيوطي رفضه التام لمحاولات بعض أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من أندية القسم الثاني لإلغاء دورى المحترفين والتى نصت اللائحة المنظمة للبطولة فى بداية الموسم على تطبيقه ووافقت جميع الأندية عليه قبل انطلاق المسابقة .

وأكد مجلس إدارة نادى لاڤيينا أن أي مساس بدورى المحترفين سيجبر النادى بالاتفاق مع الأندية المتضررة من الإلغاء على عدة قرارات ستكون عواقبها كبيرة على كرة القدم المصرية، أولها رفع دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة مطالبين فيها بالتعويض المادى بما يتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للاندية التى واجهت الكثير من التحديات حتى تصل لدورى المحترفين، كذلك الضرر المادى والمعنوي الذي سيقع على الفرق التي وصلت للدورى أملا فى تطوير الكرة المصرية بإقامة هذا الدورى القوى.

 

كما يؤكد البيان أن اندية دورى المحترفين تتابع ما يحدث من اجتماعات مستمرة لبعض الأندية دون تدخل منها حتى الآن منتظرين رد اتحاد الكرة بعدها ستتخذ قرارًا مصيريا فى حال إلغاء الدورى باللجوء للاتحاد الدولى الفيفا، وتقديم شكوى رسمية ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم لمخالفته شروط المسابقة وهو ما سيكون له عواقب وخيمة لا نتمناها على مسيرة الكرة المصرية.

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