ضبط 5 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – الزرقا)، و قسم شرطة (أول دمياط).

أسفرت جهودها عن ضبط (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,750 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 18 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش - 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين "لعدد 2منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .