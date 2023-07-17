عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر تعديل وزارة المالية لبعض أحكام لائحة الموازنة والحسابات

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 134 ، الصادر في 15 يونيو 2023، قرار وزارة المالية رقم 285 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية للموازنات والحسابات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 136 لسنة 2021. 

ونص القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 38 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات إصدار 2021 المشار إليها بالنص التالي:

توقيع بروتوكول لدعم التحول الرقمي بين مصر ونيجيريا

بعد إعلان البنك المركزي إصدار النسخة الثالثة منها.. ما هي تكنولوجيا "فينتك"؟

ولا يخضع ما يتقاضاه المريض بأحد الأمراض المزمنة من جهة عمله أثناء الإجازة المرضية من تعويض يعادل أجر الإشتراك طبقا لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 للضرائب والرسوم بجميع أنواعها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

كولر مُصرّ عليه | شوبير يكشف عن صفقة مهمة لـ الأهلي

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

موضوعات متعلقة

توقيع بروتوكول لدعم التحول الرقمي بين مصر ونيجيريا

بعد إعلان البنك المركزي إصدار النسخة الثالثة منها.. ما هي تكنولوجيا "فينتك"؟

رئيس الوزراء : استضافة مؤتمر سيملس يؤكد خطوات مصر لتعزيز التحول الرقمي

برعاية البنك المركزي | مصر تستعد لمكانة عالمية في الخدمات المالية الرقمية

بعد قليل.. انطلاق معرض سيمليس شمال افريقيا 2023

مصلحة الضرائب تصدم صناع المحتوى على السوشيال ميديا: نشاطكم يخضغ للضريبة

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

الحكومة تقترض 86.25 مليار جنيه في أسبوع.. لماذا؟

ترشيحاتنا

تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار الأسبوع.. رسالة من الأرصاد للمواطنين

بعد وداع ويمبلدون| ميار شريف تتراجع 7 مراكز في التصنيف العالمي للتنس

إطلاق مشروع ضخم لتطوير قصر العيني الفرنساوي

وزير المالية: 4 حزم استثنائية للحماية الاجتماعية والحد من آثار التضخم

تأجيل دعوى إثبات نسب طفل اللاعب إسلام جابر لـ11 سبتمبر

وزير التنمية المحلية يوجه بتقديم كافة الخدمات للمتضررين من انهيار عقار حدائق القبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة أحمد السقا تثير الجدل بإطلالتها في الجونة| شاهد

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

تحذير | تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ