الجريدة الرسمية تنشر تعديل وزارة المالية لبعض أحكام لائحة الموازنة والحسابات

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 134 ، الصادر في 15 يونيو 2023، قرار وزارة المالية رقم 285 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية للموازنات والحسابات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 136 لسنة 2021.

ونص القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 38 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات إصدار 2021 المشار إليها بالنص التالي:

ولا يخضع ما يتقاضاه المريض بأحد الأمراض المزمنة من جهة عمله أثناء الإجازة المرضية من تعويض يعادل أجر الإشتراك طبقا لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 للضرائب والرسوم بجميع أنواعها.