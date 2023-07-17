رفض المطالب.. الاتحاد الأوروبي يتجاهل زيلينسكي

ذكرت صحيفة “لا فانجارديا” الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي تجاهل طلبات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بدعوته إلى قمة الكتلة مع رؤساء دول وحكومات أمريكا اللاتينية.

وفي الأسبوع الماضي، رفض حلف شمال الأطلسي تلبية مطالب كييف بجدول زمني واضح لعضوية الناتو، ناهيك عن الانضمام الفوري إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة “لا فانجارديا” الإسبانية، عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم، إن رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، قرر أنه سيكون من “الأفضل عدم دعوة” الرئيس الأوكراني إلى اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في بروكسل.

ومع ذلك، “ستحتل أوكرانيا مكانا بارزا خلال مناقشات القادة”، حسبما قالت مصادر لم تسمها للصحيفة الإسبانية قبل الحدث، الذي بدأ يوم الاثنين.

وأدرج الدبلوماسيون الذين لم تذكر أسماؤهم الأمن الغذائي كبند من المرجح أن يكون على رأس جدول الأعمال.

وفقا للصحيفة، كان الاتحاد الأوروبي يضغط من أجل إدراج إدانة الحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في الوثيقة الختامية للقمة.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان هذا هو الحال حيث يقال إنه لا يوجد توافق في الآراء حول هذه القضية بين دول أمريكا اللاتينية.

وأشارت “لا فانجارديا” إلى أن القمة السابقة بين الاتحاد الأوروبي وسيلاك عقدت في عام 2015، حيث تنشغل بروكسل الآن بمضاعفة جهودها لجذب الجنوب العالمي.