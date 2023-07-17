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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام الأمم المتحدة يعلن رسميا انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، انسحاب روسيا رسميا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال جوتيريش في بيان له: "سحب روسيا للضمانات الأمنية في البحر الأسود أمر مؤسف".

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن اتفاقية الحبوب ستتوقف عن العمل اعتبارًا من 18 يوليو الجاري، مؤكدة أن روسيا سحبت ضمانات سلامة الملاحة وإغلاق الممر الإنساني البحري شمال غرب البحر الأسود.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها، ونشر على موقعها الإلكتروني، إن "روسيا لا توافق على أي تمديد إضافي لاتفاقية الحبوب، وتم إبلاغ الجانبين التركي والأوكراني به رسميًا اليوم، كما تم إخطار سكرتارية الأمم المتحدة".

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وأضافت أن "هذا يعني سحب ضمانات سلامة الملاحة، وإغلاق الممر الإنساني البحري في البحر الأسود، وإعادة منطقة شمال غرب البحر الأسود إلى نظام منطقة خطرة بشكل مؤقت، كما تم حل مركز التنسيق المشترك في إسطنبول".

وأشارت إلى أنه "في ظل هذه الظروف من التقاعس الصريح في تنفيذ اتفاقيات إسطنبول، فإن استمرار اتفاقية البحر الأسود لم يعد له مبرر، حيث فقد الهدف الإنساني من الاتفاقية معناه "، منوهة بأنه "إذا كانت العواصم الغربية تقدر حقا اتفاقية البحر الأسود فعليها التفكير بجدية في الوفاء بالتزاماتها واستبعاد الأسمدة والمواد الغذائية الروسية من العقوبات".

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن "روسيا مستعدة للعودة إلى الاتفاقية في حال تلقي نتائج ملموسة، وليس وعودا وتأكيدات".

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