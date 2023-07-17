وزير الصحة يزف بشرى سارة بشأن توافر الأدوية في الأسواق.. فيديو

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن جميع سلاسل الإمداد تأثرت بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.



وأضاف وزير الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "دواء الغدة المستورد له بدائل كثيرة في مصر وبنفس التركيبة والقوة"، مؤكدا: "لا يوجد أي نفس في دواء الأنسولين".



وأشار: "مصر تنتج أكثر من 95% من احتياجاتها الدوائية"، مؤكدا: "الرئيس السيسي وجه بالدعم الكامل لملف الدواء"، موضحا: "لا يوجد ضوابط لصرف الدواء في مصر مثل الضوابط العالمية".



الإفراج عن الكثير من الأدوية

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،: "هناك عدد من الأنواع تشهد نقصا في سلاسل الإمداد؛ لأسباب (الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف بعض المصانع العالمية وأزمات العملة الصعبة)، لكن هناك بدائل بنفس التركيبة العلمية، مثل دواء الغدة الذي يشهد 4 أنواعا مشابهة بنفس النتيجة والتركيبة"، مضيفا: "خلال الأيام القادمة سيتم الإفراج عن الكثير من الأدوية".

ونفى الوزير نقص أدوية الأنسولين لعلاج السكر، مشددا على أنه قد يكون هناك نقص في بعض أدوية السكر لكن البدائل متوفرة، ومصر بها مصنع لأدوية السكر وتنتج نحو 95% من حاجاتها الدوائية.

واسترسل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،: "مليار دولار حجم استهلاكنا من الأدوية سنويا.. و40 مليار جنيه قيمة أدوية مجانا نقدمها للمواطن المصري".