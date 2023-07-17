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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على وشك الموت.. ظهور “كئيب” لـ زيلينسكي يثير القلق

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت مجلة “أمريكان سبيكتاتور”، إن الظهور “الكئيب” للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في فيلنيوس، يشير إلى محنته.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أنه "في اجتماع قادة الناتو في فيلنيوس الأسبوع الماضي، بدا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وكأنه رجل على وشك الموت".

وأضافت أن “الجيش الأوكراني في وضع يائس بسبب نقص الذخيرة التي لم يتمكن الحلفاء الغربيون من توفيرها”.

ولفتت الانتباه إلي أن “قرار بايدن بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية يثبت مرة أخرى أن نظام كييف واجه مشاكل خطيرة على خط المواجهة”.

وتابعت: "هل يمكن أن تكون أوكرانيا لا تربح وليس لديها احتمالات حقيقية لاستعادة الأراضي؟.. هل من الممكن أن العقوبات الاقتصادية لم تجعل روسيا تجثو على ركبتيها؟.. هل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ينفدان من الأموال والعتاد والأسلحة؟"

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وأشارت إلى أنه “على الرغم من كل الكم الهائل من معدات الناتو، فقد توقف الهجوم المضاد، حتى دون اختراق أول الخطوط الدفاعية الثلاثة التي أقامها الجيش الروسي”.

فولوديمير زيلينسكي الناتو حلف شمال الأطلسي الجيش الأوكراني

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