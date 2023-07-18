بسبب الوجبة| توقف طائرة أمريكية وطرد راكب من على متنها.. فيديو

وثق مقطع فيديو طرد راكب من على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية كانت متجهة من مدينة هيوستن إلى أمستردام، عاصمة هولندا.

وأكدت صحيفة “الديلي ميل”البريطانية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء أن السبب وراء طرد الراكب اعتراضه على الوجبة المقدمة له.

وأوضحت أن الراكب كان قد دفع 1000 دولار إضافية لتذاكر درجة الأعمال واختار وجبة بعينها لكنها لم تكن متاحة مما دفعه إلى الغضب ومهاجمة مضيفات الطيران.

طرد راكب طائرة

وتسبب هذا الموقف في تغيير المسؤولين عن الطائرة الأمريكية مسار الرحلة لتقوم بإنزال الراكب في مطار أوهير الدولي بـ شيكاجو منعا للإزعاج الذي سببه .

وأكدت شركة الطيران، يونايتد إيرلاينز: “رحلة يونايتد رقم 20 من مطار جورج بوش الدولي إلى أمستردام حولت مسارها إلى مطار أوهير الدولي وهبطت بسلام بعد إزعاج الراكب”.

وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون استقبلت الطائرة عند البوابة حيث اصطحبت الراكب إلى خارج الطائرة ثم واصلت الطائرة إلى أمستردام.

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