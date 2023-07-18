بعد 4 أيام من الفيضانات.. رئيس كوريا الجنوبية يأمر بإصلاح نظام الاستجابة للكوارث

دعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يوم الثلاثاء إلى إصلاح نظام الاستجابة للكوارث في البلاد بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي قتلت عشرات الأشخاص في البلاد.

لقي أكثر من 40 شخصًا مصرعهم في أقل من أسبوع من الأمطار الغزيرة - بما في ذلك 14 لقوا حتفهم عندما حاصرتهم مياه الفيضانات في نفق في مدينة تشونغجو - مما ألقي بظلال من الشك على جهود البلاد للاستعداد لمزيد من الأمطار الغزيرة المنتظمة.

وقال يون في اجتماع لمجلس الوزراء نقله التلفزيون على الهواء مباشرة 'تغير المناخ يسبب كوارث طبيعية شديدة.' وقال يون 'لا يمكننا الرد على هذا الطقس غير الطبيعي غير المسبوق بالطريقة التي كنا نفعلها حتى الآن'.

وحث المسؤولين على تعبئة كل الموارد المتاحة لأعمال الترميم ، واصفا الوضع الحالي بأنه 'طارئ'.