رئيس جمهورية القرم يعلن إحباط هجوم 28 طائرة مسيرة جديدة

أعلن رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسينوف ،اليوم الثلاثاء، عن إحباط هجوم 28 مسيرة شرق البلاد في وقت متأخر من الليل.

وكتب أكسيونوف على قناته في تطبيق "تليجرام": "أنه خلال وقت متأخر من الليل، في شرق شبه جزيرة القرم، أسقطت قوات الدفاع الجوي 9 طائرات مسيرة، وتم تحييد 19 أخرى بواسطة الحرب الإلكترونية".

وأضاف أكسيونوف أن عمليات الهجوم لم تسفر عن سقوط ضحايا.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية على إحباط الهجوم التي أنطلق من خلال نظام كييف بـ28 طائرة مسيرة.

وكشفت الوزارة عن تدمير نظام الدفاع الجوي الروسي لـ17 طائرة مسيرة أوكرانية وتم تحييد 11 طائرة دون طيار أخرى بواسطة الحرب الإلكترونية.