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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الري: استمرار رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بجميع المحافظات

صدى البلد

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم استمرار رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة، وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، ومتابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع؛ لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه، خصوصا في فترة أقصى الاحتياجات.


جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة; لمتابعة حالة المنظومة المائية، والمناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات.

واستعرض الدكتور سويلم - خلال الاجتماع - موقف أعمال تطهيرات الترع بمختلف المحافظات، موجها باستمرار متابعة معدلات التنفيذ وخاصة بالنقاط الساخنة، مع تشديد الرقابة على جودة تطهيرات الترع، والتنسيق المستمر مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات بشكل فوري، مع الحفاظ على الأشجار الواقعة على جسور الترع سواء أثناء أعمال التأهيل أو التطهيرات.

كما استعرض الوزير الموقف المائي بالنقاط الساخنة بالمحافظات عن طريق موقف تشغيل محطات الرفع بمحافظة أسوان (محطات رفع النقرة والطويسة)، حيث وجه بالمتابعة المستمرة لحالة الري، واتخاذ ما يلزم لضمان انتظام المناوبات بين المزارعين فى المنطقة، فضلا عن استعراض حالة الري بالعديد من مناطق الجمهورية، ووجه نحو ضرورة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتنفيذ عمليات تطهير المساقي الخاصة لإيصال المياه للمنتفعين بالتوقيتات والكميات المطلوبة.

حالة التصرفات والمناسيب والاستخدامات المائية

ووجه سويلم بتشكيل مجموعة عمل; لدراسة حالة التصرفات والمناسيب والاستخدامات المائية على قناة طنطا الملاحية، ووضع سيناريوهات لتحسين منظومة توزيع المياه على الترعة.

وفي ضوء زيارة وزير الري لمحافظة البحيرة، أمس الأول، واستجابة لشكاوى المزارعين، فقد وجه بمواصلة إمداد المغذيات الآخذة من فرع رشيد بالمياه حسما للشكاوى، كما شدد على استمرار المتابعة للموقف المائي من أجهزة الوزارة; لسرعة حسم شكاوى المزارعين، ورفع تقرير للعرض عليه بهذا الشأن بعد تفقد حالة الري على الطبيعة والتأكد من حسم الشكوى.

كما استعرض الدكتور سويلم موقف الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتنفيذ الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية، وترعة السويس بمحافظة السويس، وترعة بورسعيد بمحافظة بورسعيد؛ لضمان استيفاء كافة الاحتياجات المائية المقررة، وذلك في إطار الدراسات المتكاملة لمنظومة الترع والمصارف والمحطات بهذه المناطق.

الري رفع درجة الاستعداد غرف الطوارئ المحافظات وزير الري

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