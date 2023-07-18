أرخص سيدان إيطالية جديدة في مصر | صور

يقدم الصانع الإيطالي عددا غير محدود من فئات السيارات داخل السوق المصري، ومنها السيدان والهاتشباك والـ SUV، وذلك من اجل توفير جميع الطرازات أمام المصريين للشراء واختيار السيارة الأمثل لهم ولاحتياجاتهم، حيث نالت سيارات الصانع الإيطالي في مصر علي شهرة واسعة بفضل اعتماديتها العالية، وطرحها للبيع بأسعار مناسبة .

فيات تيبو السيدان موديل 2023

يعرض موقع صدى البلد سعر ومواصفات فيات تيبو موديل 2023 ، داخل سوق السيارات المصري ، وتنتمي تيبو إلى فئة السيارات السيدان :

سيارة فيات تيبو السيدان موديل 2023

- سعة محرك فيات تيبو السيدان

تستخدم سيارة فيات تيبو موديل 2023 السيدان ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتستمد قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع تيبو 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران 152 نيوتن/متر، وتخرج قوة 110 حصان، وتصل سرعة السيدان الإيطالية القصوى الي 192 كم/ساعة .

- أسعار فيات تيبو الإيطالية

سيارة فيات تيبو السيدان الإيطالية موديل 2023

تتواجد سيارة فيات تيبو الإيطالية موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بـ 4 فئات جاءت أسعارهم كـ الاتي :

فيات السيدان الإيطالية موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة فيات تيبو موديل 2023 الإيطالية تباع بسعر 825 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فيات تيبو موديل 2023 الإيطالية تباع بسعر 910 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فيات تيبو موديل 2023 الإيطالية تباع بسعر 950 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة فيات تيبو موديل 2023 الإيطالية تباع بسعر 975 ألف جنيه .