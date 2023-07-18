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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ السيسي بحلول العام الهجري الجديد

صدى البلد

تقدم رئيس مجلس القضاء الأعلى بتهنئة الرئيس السيسي، بحلول العام الهجري الجديد.
وجاء في التهنئة: "يطيب لي والقضاة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وجموع قضاة مصر، أن أبعث بأجمل التهاني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم والشعب المصري العظيم، بالخير واليمن والبركات .. وفقكم الله وسدد خطاكم فيما تقدمونه من إنجازات لوطننا الغالي والأمتين العربية والإسلامية".


وبعث  القاضـى حسـنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض- رئيس مجلس القضـاء
الأعلى برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد لكل من د. مصـطفى
مدبولی- رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي- وزير الدفاع والإنتاج الحربي
والقائد العام للقوات المسلحة، ود.حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، والمستشار
عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شـيخ الأزهر الشريف، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود تـوفيـق وزير الداخلية ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شـوقي علام مفتي الديار المصـرية، والمستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة والمستشار الدكتور مسعد عبد المقصود بيومي رئیس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمروطلعت وزير الاتصالات، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمسـتشـار علاء الدين فؤاد وزير شئون مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.

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