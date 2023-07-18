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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: مشروع طاقة رياح غرب سوهاج تأكيد على سعي الدولة نحو الجمهورية الجديدة

رحاب موسى، عضو مجلس
رحاب موسى، عضو مجلس النواب

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن تطوير مشروع طاقة رياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 10 جيجا وات ، هدفه الحفاظ على البيئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون علاوة على توفير الكهرباء وتقليل تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، لافتة إلى أن هذا المشروع تأكيد على سعي الدولة في الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة التي تحافظ على البيئة من التغيرات المناخية.


وأكدت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن طاقة رياح منطقة غرب سوهاج ستعمل على تخفيض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا ، إضافة إلى توفير الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية مما يساعد في توليد الطاقة الكهربائية بطرق آمنة تحافظ على البيئة في ظل التغيرات المناخية التي يعيشها العالم.

وأشارت عضو مجلس النواب، أن المشروع سيوفر لمصر نحو 6.5 مليار دولار سنويًأ من تكاليف الغاز الطبيعي، مؤكدة على أنه سيخلق 120 ألف فرصة عمل للشباب، حيث تقدر العمالة المباشرة للبناء نحو 45 ألف فرد، كما سيوظف المشروع قُرابة 75 ألف شخص بشكل غير مباشر، إلى جانب 2500 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة بالكامل.

وتابعت النائبة رحاب موسى، أن مشروع طاقة رياح منطقة غرب سوهاج بمثابة امتداد للعلاقات المصرية السعودية، من خلال التأكيد على قدرة الطاقة المتجددة في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع خير دليل على أهمية دور المؤسسات المصرية لخلق مناخ استثماري مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، مشيرة إلى تمتع مصر بالعديد من المزايا النسبية في توفير الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الككهرباء والطاقة المتجددة.

رحاب موسى مجلس النواب مشروع طاقة رياح سوهاج الكهرباء

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