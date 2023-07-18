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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية رياضية حلوان تبدأ اختبارات القدرات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٣،  برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية، حيث يجب على الطالبات الراغبات فى التسجيل لاختبارات القدرات الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني والتسجيل في الاختبارات التي يرغبن بها من خلال الرابط التالي :http://tansik.egypt.gov.eg

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وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان تشمل مراحل أداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان مرحلة متابعة البيانات والحصول على كود الدفع، ثم مرحلة السداد الالكترونى لرسوم الاختبار، ومرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية (اليوم والساعة)، ثم معرفة نتيجة الاختبار، وذلك من خلال الرابط التالى:
http://kodrat.helwan.edu.eg/

ويجب على الطالبات طباعة إيصال التسجيل والتوجه به إلى مقر الكلية في التاريخ المحدد في تمام الساعة 8 صباحاً، ويتطلب أداء الاختبار مجموعة من الأوراق المطلوبة وهى:
-  عدد 2 صور شخصية مقاس  4 ×6 سم
-أصل رقم الجلوس وصورة منه،  صورة من البطاقة الشخصية
-شهادات التفوق الرياضى ( فى حالة وجودها ) للحاصلين على بطولات رياضية
-قلم جاف  لملأ الملف والاستمارات.


وتعلن الكلية عن تعليمات اختبارات القدرات الرياضية للطالبات التى يجب الالتزام بها. 
- حيث يجب توافر حسن المظهر ( عدم وضع مساحيق على الوجه – تقصير الأظافر )، وعدم ارتداء السلاسل والخواتم والانسيالات،  الالتزام بارتداء الملابس الرياضية عند دخول الكلية، الحفاظ على النظام داخل الإختبارات. 
- عدم التغيب أثناء فترة الإختبارات حتى لا يلغى الاختبار. 
-  يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطالبات وارتداء الكمامة عند دخول الكلية وأثناء أداء الاختبارات. 
-  يجب على كل طالبة الالتزام بإحضار الأدوات الشخصية من " زجاجة كحول – زجاجة مياه.

وتتضمن اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية بنات  للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ الكشف الطبي المبدئي للتأكد من سلامة القلب وعدم وجود أمراض مزمنة. واختبار الكشف عن الادمان و يتم التقيم ( لائق أو غير لائق ).

-  اختبار الطول والوزن، حيث يشترط أن لا يقل طول الطالبة عن 155 سم ويستثنى من هذا الشرط في حالة حصول الطالبة على بطولة دولية اولمبية في أي نشاط رياضي لثلاث اعوام سابقين فقط مع تقديم ما يثبت ذلك معتمدا من الجهة المنوطة ويقيم ( لائق أو غير لائق )

-  اختبار القوام للكشف عن التشوهات القوامية ويقيم ( لائق أو غير لائق )، و إختبار الوثب العريض من الثبات ، و اختبار الجري 600 متر الجلد التنفسي واختبار رشاقة واختبار المرونة واختبار سرعة ٥٠ م. من ٦٠ درجة.
والمهارة (النشاط الذي تختاره الطالبة وفقاً لقدرتها الرياضية من 40 
- الاختبار الشخصي للتأكد من"  النطق – المظهر - السمع – المعلومات العامة - الصوت -  إتجاهات الطالبة" ويقيم ( لائق أو غير لائق.

ويتطلب  النجاح في الاختبارات حصول الطالبه على نسبة 60% من إجمالى درجات جميع الاختبارات كشرط للنجاح  والحصول على تقدير لائق. 
 -  يجب على الطالبات اللائقات التوجه للفحص الطبي بالقمسيون الطبى العام بجامعة حلوان يومي ( الاثنين و الأربعاء ) من كل أسبوع ويستوجب ذلك الحضور بملابس رياضية (بنطلون + تيشرت + حذاء رياضى".

كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان اختبارات القدرات طلاب شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٣ الثانوية العامة Jobs Education

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