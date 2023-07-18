ورشة عمل بعين شمس لتطوير منظومة طلاب الدراسات العليا الوافدين بالجامعات المصرية

استضافت جامعة عين شمس ، صباح يوم الاثنين الموافق 17 يونيو بمبنى الابتكار والإبداع I HUb ورشة عمل بمشاركة السادة نواب رؤساء الجامعات المصرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث و مدير الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي ، والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بجامعة عين شمس.

أوضح الأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث أن اللقاء يأتى لمناقشة كيفية تحسين وتطوير منظومة الدراسات العليا للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية ، وقد بادرت جامعة عين شمس بعقد ورشة العمل إيمانا منها بأهمية زيادة أعداد الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية ، حيث سيعظم ذلك من دور مصر الريادى فى الدول العربية والإفريقية و كافة قارات العالم ،كما سيكون له مردود مادى بالعملات الأجنبية مما يمثل دخلا إضافيا للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن اللقاء تناول كافة مراحل " رحلة الطالب الوافد لمصر بمرحلة الدراسات العليا' ، بداية من معرفته بالتخصصات الموجودة بالجامعات المختلفة ، ثم مرحلة التقدم ، والموافقة على قيده و المشكلات التى تواجهه داخل الجامعات المصرية في التخصصات المختلفة ، وأيضا النواحي المالية وكافة ما يرتبط بها .

و أضاف أ.د. ايمن صالح أن هناك منصة تم إطلاقها منذ 4 سنوات يستطيع الطالب الوافد من خلالها تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات المصرية ، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة كيفية تحسين أداء المنصة.

كذلك تم خلال اللقاء استعراض شكاوى بعض الطلاب الوافدين من واقع التجربة العملية وتم وضع مقترحات من الجامعات المختلفة ، وقد قامت جامعة عين شمس بتصنيف وتبويب كافة المقترحات لرفعها للمجلس الأعلى للجامعات.