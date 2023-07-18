رئيس جامعة حلوان يستقبل مدير معهد اللغات للقوات المسلحة لبحث سبل التعاون

استقبل اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اللواء محمد البابلي، مدير معهد اللغات للقوات المسلحة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث ومناقشة آليات توقيع برتوكول تعاون مشترك بين الجانبين لعمل دورات مشتركة وبرامج أكاديمية في مجال اللغات، وتعزيز التبادل الأكاديمي والعلمي، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة، حيث تعتبر هذه الخطوة فرصة لتعميق العلاقات وتعزيز التفاهم والتعاون المشترك.

وخلال اللقاء تم مناقشة مجالات التعاون وتبادل الأساتذة والخبراء لتدريس اللغات وإمكانية حصول السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمعهد اللغات للقوات المسلحة علي درجة الماجستير والدكتوراه من كلية الآداب جامعة حلوان والتي تضم العديد من أقسام اللغات قسم اللغة الانجليزية والفرنسية والايطالية والاسبانية والايطالية واللغة الصينية وآدابها واللغة العبرية واللغات الشرقية، وكذا التعاون لتنظيم المؤتمرات العلمية المشتركة.

حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجي، الدكتور عماد ابو الدهب نواب رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، والدكتورة أماني السيد وكيل الكلية، والدكتور شادي الكردي مدير مركز اللغات للأغراض المتخصصة.