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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من 24 لـ45 جنيها بالسوق.. شعبة الدخان تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السجائر

السجائر
السجائر

أكد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أنه لا يشجع على التدخين، وأن كل شخص هو المسئول عن نفسه، وأن ارتفاع أسعار السجائر ترجع لـ تخزين التجار. 

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وأضاف رئيس شعبة الدخان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك تجار قامت بتخزين السجائر، وأن ما حدث في السوق تهريج.


ولفت إلى أن مباحث التموين تقوم بمجهود كبير، لضبط من يقوم بتخزين السجائر، موضحًا أنه يتم ضبط كميات كبيرة جدًا من السجائر المخزنة.


وأوضح أنه تم ضبط مخزن في سوهاج به 350 كرتون سجائر كليوباترا، أن الارتفاع في السجائر لن يصل لـ 5 جنيهات.
 

وأوضح أن أسعار السجائر لم يتم رفعها، حتى هذه اللحظة، ولكن سعر علبة السجائر الكليوباترا وصلت لـ 45 جنيها بعد أن كانت بـ 24 جنيها.

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