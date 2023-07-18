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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ماذا يحدث لجسمك حال التوقف عنها بشكل مفاجئ

الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين

إذا قررت التوقف عن التدخين بشكل مفاجئ، وخاصة بعد إرتفاع الأسعار، فستشعر بعض الآثار الجانبية التي يمكن أن تتراوح في شدتها ومدتها حسب مدة التدخين وعدد السجائر التي تدخنها يوميًا. 

كشف د.محمد هاني ، أخصائي الصحة النفسية وعلاج الإدمان ، خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، الآثار الجانبية الشائعة للتوقف المفاجئ عن التدخين والتى تتمثل فيما يلي :

الانسحاب النيكوتيني: يشعر العديد من المدخنين بالانسحاب النيكوتيني بعد التوقف عن التدخين بشكل مفاجئ والذي يشمل الصداع والتعب والقلق والتوتر والنوبات القصيرة من الصداع.

الاكتئاب: يشعر بعض الأشخاص بالاكتئاب بعد التوقف عن التدخين، ويمكن أن يستمر هذا الشعور لبضعة أسابيع. ويعزى الاكتئاب إلى تأثير النيكوتين على الجهاز العصبي المركزي.

القلق: قد يشعر المدخنون الذين يتوقفون عن التدخين بالقلق، ويمكن أن يستمر هذا الشعور لبضعة أسابيع. ويعزى القلق إلى تأثير النيكوتين على الجهاز العصبي المركزي.

الرغبة في التدخين: يشعر العديد من المدخنين برغبة قوية في التدخين بعد التوقف عن التدخين، ويستمر هذا الشعور لفترة قد تصل إلى عدة أسابيع.

تغيرات في الشهية: يمكن أن يحدث تغييرات في الشهية بعد التوقف عن التدخين، حيث يشعر بعض الأشخاص بالجوع الشديد، في حين يفقد البعض الآخر شهيتهم.

الإقلاع عن التدخين

تحسن الصحة: يبدأ الجسم في التعافي بشكل فعال بعد التوقف عن التدخين، حيث تبدأ الرئتين في التنظيف والتجدد، وتتحسن الدورة الدموية وتنخفض ضغط الدم وتنخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

يجب الإشارة إلى أن التوقف المفاجئ عن التدخين يعد صعبًا للغاية، وينصح بالتوقف بشكل تدريجي باستخدام الأدوات المساعدة مثل اللصقات النيكوتينية أو العلاج الإيكولوجي أو الأدوية المضادة للرغبة في التدخين. 

كما يمكن للأشخاص الذين يفكرون في التوقف عن التدخين الحصول على المشورة والدعم من قبل الأطباء أو المستشارين المتخصصين في الإقلاع عن التدخين.

 

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ما هي الأدوات المساعدة المتاحة للإقلاع عن التدخين؟

الإقلاع عن التدخين

توجد العديد من الأدوات المساعدة المتاحة للأشخاص الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين. ومن بين هذه الأدوات:

1- العلاج السلوكي والنفسي: وهو يتضمن عادة مشورة متخصص في الصحة النفسية للمساعدة في التغلب على الأعراض الانسحابية وتطوير استراتيجيات للتعامل مع الرغبة في التدخين.

2- الأدوية المساعدة: مثل النيكوتين الموجود في اللصقات والعلكة والحلوى، وأدوية مثل بروبانتين وفارينيكلين ونيكوتين، والتي تساعد على تخفيف الأعراض الانسحابية والرغبة في التدخين.

3- التطبيقات الإلكترونية والهواتف الذكية: وهي تساعد على تتبع التقدم وتقديم المشورة والدعم والتشجيع للأشخاص الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين.

4- الدعم الاجتماعي: ويمكن أن يتمثل في الحصول على دعم من الأصدقاء والعائلة والمجتمع، والانضمام إلى مجموعات الدعم عبر الإنترنت أو المجتمعات المحلية للمساعدة في الحفاظ على الدافع والتحفيز.

5- الرياضة والتمارين الرياضية: وهي تساعد في تحسين اللياقة البدنية وتقليل الإجهاد والتوتر، وهو ما يمكن أن يساعد في الحد من الرغبة في التدخين.

6- تغيير نمط الحياة: وهو يتضمن تغيير عادات الحياة مثل التغذية الصحية والنوم الجيد وتجنب الإجهاد والتدخين السلبي، وهو ما يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة في التدخين والحفاظ على الصحة العامة.

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