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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدرية طلبة تكشف عن عمرها الحقيقي: مش فارق معايا السن| فيديو

بدرية طلبة
بدرية طلبة

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن عمرها الحقيقي، مؤكدة أنها لا تخجل من الكشف عن سنها، بجانب حديثها عن تكرار تعاونها مع الفنانة انتصار في البرامج التلفزيونية.

وقالت بدرية طلبة في برنامجها “من غير نفسنة” والذي تقدمه بصحبة الفنانة انتصار ونوليا، عبر شاشة قناة “هي”: أنا عندي 55 سنة وعادي بقول سني في كل حتة ومش فارق معايا.

 

وعلقت الفنانة انتصار، ممازحة "بدرية طلبة بدأت مشوارها الفني وهي عندها 50 سنة، علشان كده مش مستوعبة أن واحدة تبدأ وهي عندها 13 سنة زي إيناس النجار.. وبدرية عندها 75 وبتقول 55"، لتعلق بدرية طلبة قائلة: "ياريت يارب أعيشهم".

وتابعت بدرية طلبة، “كل ما أروح شغلانة ألاقي انتصار معايا، أقولهم ليه كده؟ واشتغلت مع إيناس النجار في فيلم كلبي دليلي ولكن هي نسيت بحكم السن”.

“من غير نفسنة” برنامج نسائي ساخر يقدمه كل من الفنانة انتصار وبدرية طلبة ونوليا،  يعرض يوميًا من السبت إلى الثلاثاء، ويقدم عددًا من القضايا الاجتماعية بطريقته الساخرة والخاصة من خلال استضافة عددًا من الشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا والمشاهير والفنانين لمعرفة آرائهم في تلك القضايا.
 

بدرية طلبة انتصار البرامج التلفزيونية السوشيال ميديا الفنانة انتصار الفنانة بدرية طلبة

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