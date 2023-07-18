هيئة استاد القاهرة تكشف مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي غدًا

أكد وليد عبدالوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة، أن النادي الأهلي طالب بأن يكون هناك 10 آلاف مشجع لـ النادي الأهلي، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد موافقة بهذا الأمر.

وأضاف رئيس هيئة ستاد القاهرة، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن المسموح به لحضور مباراة الأهلي و حرس الحدود غدًا 5 آلاف لـ النادي الأهلي، وأن نادي حرس الحدود له 5آلاف.

وأشار إلي أن استاد القاهرة يستوعب أي عدد، وأن هناك مباريات كان بها 60 ألف وليس 10 آلاف، ولكن قرار حضور الجماهير ليس في يد هيئة ستاد القاهرة.

ولفت إلي أن هناك استعدادا غدًا، وهناك برنامج لتسليم النادي الأهلي درع الدوري، وسيكون هناك منصة تتويج.