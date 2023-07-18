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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب زيلينسكي.. الغرب يستعد لإجبار أوكرانيا على إبرام اتفاقية سلام مع روسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أن الغرب يمكن أن يجبر أوكرانيا على إبرام اتفاقية سلام بسبب المطالب المستمرة بالأسلحة والمساعدة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت الصحيفة، أن "زيلينسكي لا يفهم الرأي العام جيدا في غرب وجنوب أوروبا، حيث يشعر أصحاب المنازل والشركات بالقلق بشأن كيفية النجاة من التدهور في تكاليف المعيشة".

وأشارت إلي أن “التناقض بين الخطاب وتصرفات السياسيين الأوروبيين يقضم المسؤولين الأوكرانيين ويزيد من خوفهم من أن الغرب سيحاول في النهاية فرض محادثات سلام عليهم”.

وأضافت أنه "بما أن الهجوم المضاد قد اختنق، يخشى الأوكرانيون أن يفقد الغرب صبره ويقرر في النهاية أن النصر بشروط كييف الكاملة أمر مستحيل".

وفي وقت سابق من اليوم، قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فشل في قمة حلف الناتو في فيلنيوس لأنه لم يستطع تحقيق قبول البلاد في الحلف أو زيادة الإمدادات العسكرية اللازمة.

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وأضاف سوسكين: "إنه خاسر، ولا يفهم أي شيء عن الاقتصاد أو الشؤون العسكرية... لم يف بأي من وعوده. الآن فشلت قمة الناتو, انظر حولك، ماذا يحدث؟”.

وأوضح أن “زيلينسكي لم يتمكن، بسبب عدم كفاءته، من حكم بلد في حالة صراع عسكري”.

زيلينسكي روسيا الغرب أوكرانيا

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