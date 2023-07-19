تعيين الدكتور علي عبدالسلام مديرًا عامًا للتعليم بالمنيا.. و«الصغير» للشئون التنفيذية

أصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قرارا برقم 297 لسنة 2023 بتعين الدكتور علي عبد السلام رجب مديرا عاما للتعليم العام بديوان عام مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا.

وشغل الدكتور علي عبد السلام مدير الإدارة التعليمية للمنيا "عاصمة المحافظة" وهو رئيس اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا، ويحرص علي تقديم الدعم والمساندة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في جميع المراحل التعليمية.



يشار إلى أن الدكتور علي عبد السلام سبق وتولي منصب مدير عام التعليم العام في المنيا، لمدة ثلاث سنوات ماضية، خلال الفترة من عام 2017حتي عام 2020 حتي أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قرار في 2020 بتولي "عبد السلام" مديرا لإدارة المنيا التعليمية الأكبر بين إدارات المحافظة وذلك للعمل علي حل كافة المشكلات وتحقيق استقرار العملية التعليمية بإدارة المنيا التي تضم أكبر عدد من المعلمين والطلاب والمدارس علي مستوي المحافظة، حتي صدر قرار وزير التنمية المحلية الأخير بعودة "عبد السلام" مديرا للتعليم العام.

كما صرح حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأنه بناء على قرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وكتاب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالموافقة على تعيين على الصغير عثمان زيدان مديرا عاما للإدارة العامة للشئون التنفيذية بالمديرية.