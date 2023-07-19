عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعيين الدكتور علي عبدالسلام مديرًا عامًا للتعليم بالمنيا.. و«الصغير» للشئون التنفيذية

الدكتور علي عبد السلام
الدكتور علي عبد السلام

أصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قرارا برقم 297 لسنة 2023 بتعين الدكتور علي عبد السلام رجب مديرا عاما للتعليم العام بديوان عام مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا.

وشغل الدكتور علي عبد السلام  مدير الإدارة التعليمية للمنيا "عاصمة المحافظة" وهو رئيس اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا، ويحرص علي تقديم الدعم والمساندة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في جميع المراحل التعليمية.

 

محافظ المنيا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد

الجهات التنفيذية والأمنية تستعرض سيناريوهات التعامل مع الأزمات الطارئة بمحافظة المنيا


يشار إلى أن الدكتور علي عبد السلام سبق وتولي منصب مدير عام التعليم العام في المنيا، لمدة ثلاث سنوات ماضية، خلال الفترة من عام 2017حتي عام 2020 حتي أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قرار في 2020 بتولي "عبد السلام" مديرا لإدارة المنيا التعليمية الأكبر بين إدارات المحافظة وذلك للعمل علي حل كافة المشكلات وتحقيق استقرار العملية التعليمية بإدارة المنيا التي تضم أكبر عدد من المعلمين والطلاب والمدارس علي مستوي المحافظة، حتي صدر قرار وزير التنمية المحلية الأخير بعودة "عبد السلام" مديرا للتعليم العام.

كما صرح حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأنه بناء على قرار  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وكتاب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالموافقة على تعيين على الصغير عثمان زيدان مديرا عاما للإدارة العامة للشئون  التنفيذية بالمديرية. 

استقرار العملية التعليمية اللواء هشام آمنه وزير مدير مديرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

الحرارة 54 درجة.. القبة الحرارية تضرب مصر وهذا موعد انكسار الموجه

أول رد فعل من إمام عاشور بعد إعلان انتقاله إلى النادي الأهلي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

فرحان بالصفقة.. أول تعليق من والد إمام عاشور بعد انتقاله إلى الأهلي

بالمستندات.. ميدو ينشر عقد بيع إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند وحقيقة نسبة البيع للشركة الراعية

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد

ترشيحاتنا

إصابة عسكريين سوريين.. تفاصيل العدوان الإسرائيلي على دمشق

تعبيرًا عن غضبه| تصرّف مفاجئ من شيكابالا تجاه إمام عاشور

من 3 لـ6 شهور|هاني الناظر يكشف عن زيت يساعد على كثافة الشعر وإنباته

خلال لقاء هرتسوج.. بايدن يجدد التزام واشنطن بحل الدولتين

موعد عودة إمام عاشور للملاعب مع الأهلي

سُنة الحياة| تعليق مؤثر من أيمن أشرف بعد الرحيل عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فك لغز العثور على جثة رضيعة لفظتها أمواج البحر في إسبانيا

يصل سعرها إلى 80 ألف دولار.. سترة الأميرة ديانا في مزاد علني

صدمة للجمهور|الموسيقيين أوقفت تصريح حفل ترافيس سكوت ومن الممكن إقامته في تلك الحال..ايه الحكاية

رجل أعمال يحول أحد المعالم الشهيرة ببريطانيا إلى مسجد.. اعرف القصة

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ