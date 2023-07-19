مُثير للجدل| تعليق مفيدة شيحة عن حفل ترافيس سكوت

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام، قائلة: "ده مش صيف ديه بروفة لجهنم".

بينما قالت سهير جودة، خلال تقديمها برنامج "الستات" المذاع عبر شاشة "النهار"، أن يوم الأربعاء هو البداية الحقيقة لارتفاع درجات الحرارة، و سهير جودة ناصحة كبار السن و أصحاب الأمراض المُزمنة بتوخي الحذر من ارتفاع درجات الحرارة بهذه الفترة.

وأضافت "شيحة"، أن حفل مطرب الراب ترافيس سكوت يثير الجدل حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه قام بعدة حفلات بالسعودية والرياض، ويقوم بحفلات عالمية في الكثير من الدول وكانت مصر من ضمن خطته.

حفل ترافيس سكوت ترويج للسياحة

من جانبها قالت "جودة"، إنه يقوم بتسجيل ألبوم جديد اسمه "يوتوبيا" وأعلن أن افتتاحه سيكون بحفل الأهرامات، مكملة أن البعض يراه ترويجا للسياحة في مصر و البعض الآخر مُعترض على إقامة هذا الحفل بـ مصر.



