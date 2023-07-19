نت 5 ساعات بدون كهرباء.. إزاى تشغل الراوتر والنور قاطع

طرق لتشغيل الراوتر بدون كهرباء.. يبحث الكثير من المواطنين عن طرق لتشغيل الراوتر بدون كهرباء، حيث يواجه مستخدمي شبكة الإنترنت مشكلة كبيرة عند انقطاع التيار الكهربائي، لاسيما أولئك الذين يقومون بأداء مهام أعمالهم من المنزل، لذلك سنوضح لك خلال تقريرنا التالي طرق لتشغيل الراوتر بدون كهرباء.

طرق لتشغيل الراوتر بدون كهرباء

توجد بعض الطرق التي يمكن استخدامها لتشغيل الراوتر بدون كهرباء، وخاصة في حالة انقطاع التيار الكهربائي والذي يسبب انزعاج لمستخدمي الإنترنت بالمنزل، لذا يمكنك اتباع إحدى الطرق التالية لتشغيل الراوتر فى حالة عدم تواجد تيار كهربائي.

ازاى تشغل الراوتر والنور قاطع

تتمثل إحدي الطرق التي يمكن اتباعها لتشغيل الراوتر بدون استخدام الكهرباء، في استخدام بنك الطاقة أو ما يسمى باور بانك، والذي من خلاله يمكنك إمداد جهاز الرواتر المنزلى الخاص بك بالطاقة دون الحاجة لتوصيله بمقبس الكهرباء، ويمكنك إتباع هذه الحيلة دائما عن طريق استخدام منافذ (USB) التي تعمل على نقل الطاقة منه إلى جهاز الواي فاي كما تفعل مع هاتفك الذكي، وتوصيله بكابل من نوع “USB A”، وفي حال توصيل جهاز باور بانك سعته الفعلية 4000 مللى أمبير في الساعة سيعمل الانترنت لمدة من 4-5 ساعات.

طريقة تشغيل الراوتر في حالة انقطاع التيار

توجد طريقة أخرى لتشغيل راواتر الإنترنت أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وذلك من خلال مصدر طاقة غير متقطع (UPS)، فهو يعمل كـ مزود طاقة لأجهزة التوجيه والهواتف المحمولة والكاميرات الرقمية أيضا، وتشبه أجهزة UPS البطاريات الاحتياطية الخارجية فهي توفر طاقة طارئة أو احتياطية للأجهزة التي يتم استخدامها معها، كما يمكن استخدامه لتشغيل الأجهزة الكبيرة مثل الكمبيوتر المكتبي والطابعة والسماعات، وسيساعدك هذا الجهاز على تشغيل جهاز الراوتر لمدة تصل إلى 8 ساعات على حسب حجم بطارية الجهاز.

طرق لتشغيل جهاز الراوتر بدون استخدام الكهرباء

هناك حيلة أخرى يمكنك اتباعها لتشغيل جهاز الراوتر بدون استخدام الكهرباء، وذلك من خلال استخدم بطارية احتياطية خارجية، توجد أنواع مختلفة من البطاريات الاحتياطية الخارجية مثل بطارية اللاب توب، حيث يمكنك توصيل الراوتر ببطارية الكمبيوتر المحمول مما سمنحه الطاقة اللازمة لأكثر من 9 ساعات، فقط كل ما عليك فعله هو توصيل سلك الشاحن ببطارية لاب توب قديم مشحونة وسيعمل الراوتر بشكل جيد.

كيف تحافظ على تشغيل الراوتر أثناء انقطاع التيار الكهربائي

إذا كنت قلقا بشأن فقدان الوصول إلى الإنترنت بسبب انقطاع التيار الكهربائي، يمكنك شراء راوتر مزود ببطارية داخلية، حيث تتميز بعض أجهزة التوجيه ببطارية داخلية على غرار الهواتف الذكية والتي ستبقي جهازك قيد التشغيل أثناء انقطاع التيار الكهربائي.