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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من اليابان بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين

اليابان وكوريا الشمالية
اليابان وكوريا الشمالية

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، اليوم الأربعاء، إن اليابان تعتقد أن كوريا الشمالية قد تنفذ قريبا المزيد من عمليات إطلاق الصواريخ البالستية وتجارب نووية.

وأوضح ماتسونو في مؤتمر صحفي: "نرى احتمال قيام كوريا الشمالية بمزيد من الأعمال الاستفزازية في المستقبل، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية وكذلك إجراء تجربة نووية"، مضيفا أن اليابان ستواصل تعاونها الوثيق بشأن هذه القضية مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الأربعاء، نقلاً عن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أجرت تجارب على إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء. 

وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، إن كلا الصاروخين سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقطع الصاروخ الباليستي الأول مسافة 550 كيلومترًا، والثاني 600 كيلومتر، حيث كان أقصى ارتفاع لرحلتهم 50 كم.

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