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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

بمشاركة 40 شركة ألمانية| القابضة تطلق النسخة الثانية من "مصر للمياه-الاقتصاد الأزرق"

صدى البلد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إطلاق النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الدولي "مصر للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية - الاقتصاد الأزرق"، والتي تُنظمها مجموعة أكسبوتك العالمية المنظم الرسمى لأجنحة الحكومة الألمانية بالخارج بالشراكة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى  تحت رعاية الأستاذ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك خلال الفترة من 1-3 أكتوبر 2023 في مركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وذلك يوم 25 يوليه 2023، في تمام الساعة السادسة مساءًا بفندق انتركونتينينتال سيتي ستارز – مدينة نصر- القاهرة.


ويشارك في المؤتمر الصحفي العديد من المنظمات الوطنية والدولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: السفارة الألمانية في القاهرة، GIZ، الشراكة الألمانية للمياه (GWP)، شراكة إعادة التدوير الألمانية (GRP)، BVWM، والهيئة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثلى الهيئات والمنظمات والمحليه العامله فى مجال المياه والصرف الصحى وتحلية المياه وإدارة المخلفات فى جمهورية مصر العربية. 
 

هذا ويأتي تنظيم هذا المؤتمر والمعرض الدولي في إطار التوجيهات والرؤية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. ويعدان منصة حيوية لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات المبتكره في مجالات معالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، وإعادة تدوير المخلفات، والطاقة النظيفة، وتحلية المياه، خاصة مع مشاركة شركات أوروبية متخصصة في قطاعات المياه وإدارة المخلفات، كما ستشارك أكثر من 40 شركة ألمانية بدعم من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية لتشجيعهم على الاستثمار في جمهوريه مصر العربيه. ومن المنتظر أن يشارك في الحدث أكثر من 2000 زائر من جنسيات مختلفة وأساتذة ذوو سمعة دولية متميزة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة تدوير النفايات من البلدان الأجنبية والمنطقة العربية.
 

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