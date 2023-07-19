تأثير الشيشة عليك.. نجم الدوري الأمريكي السابق يسخر من رونالدو

علّق مايكل لاهود اللاعب السابق بالدوري الأمريكي، على تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، الأخيرة والتي أثارت جدلا واسعا.

نجم الدوري الأمريكي السابق مهاجما رونالدو بعد تصريحاته: أفرطت في تدخين الشيشة

وقال رونالدو بعد مباراة النصر الودية ضد سيلتا فيجو الإسباني، أن الدوري السعودي أفضل بمراحل من إمكانيات الدوري الأمريكي.

وحول هذا الأمر، رد مايكل لاهود الذي خاض مسيرة حافلة في الدوري الأمريكي مع أندية شيفاس يو إس إيه وفيلادلفيا يونيون وإف سي سينسيناتي.

وقال لاهود في تصريحات لشبكة “سي بي إس سبورت” : “يبدو أن رونالدو يدخن الشيشة كثيرا، هذا تصريح مثير للسخرية، حيث يدعي أنه في غضون عام واحد فقط أصبح الدوري السعودي أفضل من الدوري الهولندي والدوري التركي”.