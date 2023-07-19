صحيفة أوكرانية تكشف المسؤول عن حريق القاعدة العسكرية في شبه جريزة القرم

أفاد موقع سترانا الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن الحريق الذي اندلع في القاعدة العسكرية في شبه جزيرة القرم تم بعملية دبرتها الاستخبارات الأوكرانية.

ومن جانبه، قال حاكم شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسيونوف، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في منطقة كيروفسكي في شبه جزيرة القرم جراء الحريق الذي نشب في القاعدة العسكرية الروسية، ويتم تحديد أسباب الحريق حتي الآن.

وأوضح أكسيونوف عبر قناته على تليجرام: "اندلع حريق في ساحات التدريب العسكري في منطقة كيروف بجمهورية القرم"، لافتا إلى أن فرق التحقيق ستحدد أسبابه.

وأضاف أنه أمر بإجلاء 2200 ساكن من 4 تجمعات سكنية، وحتى الآن لم تقع إصابات.

وكان قد اندلع حريقًا في منشأة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي، مما أدى إلى إغلاق الجزء المحلي من طريق تافريدا السريع.

وتم إنشاء مقر عمليات للتعامل مع الحريق ومن المتوقع إجلاء أكثر من 2200 من السكان المحليين من القرى المجاورة.