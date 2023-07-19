روسيا.. إجلاء 4 بلدات من سكان القرم بعد القصف الأوكراني

أكدت سلطات شبه جزيرة القرم علي استمرار الانفجارات في ميدان التدريب العسكري المحترق بيها.

وافادت السلطات في نبأ عاجل انه تم إجلاء سكان 4 بلدات في القرم جراء الحريق المندلع في شبه الجزيرة.

وقال حاكم شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسيونوف، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في منطقة كيروفسكي في شبه جزيرة القرم جراء الحريق الذي نشب في القاعدة العسكرية الروسية، ويتم تحديد أسباب الحريق حتي الآن.

وأوضح أكسيونوف عبر قناته على تليجرام: "اندلع حريق في ساحات التدريب العسكري في منطقة كيروف بجمهورية القرم"، لافتا إلى أن فرق التحقيق ستحدد أسبابه.