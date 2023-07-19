تخصصات مستحدثة وبرامج تعليمية تواكب سوق العمل.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023.. تفاصيل جديدة من الأعلى للجامعات الخاصة وكيفية تحديد المصروفات

يترقب طلاب الثانوية العامة انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية 2023 ، والإعلان عن الحدود الدنيا للكليات بتنسيق الجامعات 2023 ، وخاصة بعد إعلان تنسيق الجامعات الأهلية 2023 للشهادات المعادلة.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023



وقال مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ، إن الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة والأهلية ضمن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 ، لطلاب الثانوية العامة سوف يتم وضعها والإعلان عنها، بعد أن يتم الانتهاء من إعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023 وذلك من قبل وزارة التربية والتعليم.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها

تنسيق الجامعات الخاصة 2023 واسعارها



وأضاف "المصدر" أنه فيما يخص التفاصيل الخاصة بمصارف الكليات وذلك للعام الجامعي الجديد أنه سوف يتم الإعلان عنها عبر المواقع الرسمية للجامعات، مشيرا إلى أنه لم يتم وضع الخريطة الخاصة بالموعد حتى الآن ولم يتم تحديد الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023 الراغبين في الالتحاق بالكليات، مشيرا إلى أن هذه الجامعات تشمل على برامج وتخصصات متطورة تواكب سوق العمل.

بينما قال مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 لطلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية العامة، أصبحت تسير بشكل منتظم دون رصد أي مشكلات .

تنسيق الجامعات الخاصة 2023





ويترقب الطلاب انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة و تنسيق الجامعات الأهلية 2023 ، إلا أن الجميع يتساءل عن تفاصيل التقديم وتطيبق النظام الموحد.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس وافق في اجتماعه على فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

أعلن الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة المجلس على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) عام 2023، للالتحاق بالعام الدراسي 2023/2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

تنسيق الجامعات 2023 .. وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي ، أن هناك بعض الاشتراطات والقواعد الخاصة بقبول الطلاب في المنح الدراسية المجانية وسبل التقديم لكافة طلاب الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2023 .. وأضاف المصدر أن قبول الطلاب بالمنح يتعلق بكون الطالب من أوائل الجمهورية أو المتفوقين ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة أو أبناء الشهداء أو الطلاب الأيتام، مشيرا إلى أنه لابد من أن يكون الطالب ينطبق عليه اشتراطات القبول ومن ثم الالتحاق بالكلية التي يرغب الطالب الحصول على منحة دراسية بها.



تنسيق الجامعات 2023 .. وأشار إلى أن المنح الدراسية تقدم في الجامعات الخاصة أو الأهلية أو أفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة التي تقوم بالإعلان عن المنح وموعد التقديم لها .



وأكد أن المنح تختلف في أنواعها بحيث أن هناك منح كاملة أو منح جزئية للطلاب، مشيرا إلى أنَّ التقدم للمنح الدراسية يكون عقب الانتهاء من المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 والإعلان عن نتيجة المرحلة.





تنسيق الجامعات 2023

شروط الالتحاق بالمنح الدراسية بالجامعات الأهلية

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط الالتحاق بالمنح الدراسية بالجامعات الأهلية في تنسيق الجامعات 2022 خلال العام الماضي:

- يتم توزيع المنح على الطلاب طبقا لعدد للتخصصات المطروحة في كل جامعة.

- يتم ترتيب الطلاب المتقدمين بطلبات الحصول على المنح في الجامعات طبقا لمجموع الثانوية العامة لكل شعبة.

- أن يكون الطالب حاصل على الجنسية المصرية.

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة.

- في حالة تساوي درجات الطلاب المتقدمين، تكون الأفضلية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ، والمتفوقين رياضيا، في حالة تقديم شهادات موثقة تثبت ذلك.

شروط استمرار المنح الدراسية للطلاب

ويشترط استمرار الطالب في المنحة الدراسية عدة شروط أهمها أن يستمر الطالب في تفوقه الدراسي بالجامعة ولا يقل مجموعه التراكمي عن 3.80، لكي تستمر مجانية المنحة المقدمة للطلاب، وعندما يقل تقدير الطالب عن 3.80 تتوقف المنحة.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 للشهادات المعادلة كالتالي:





** تنسيق كليات الطب البشري: 90%

** تنسيق كليات طب الأسنان: 85%

** تنسيق كليات العلاج الطبيعي: 80%

** تنسيق كليات الصيدلة: 75%

** تنسيق كليات الهندسة: 70%

** تنسيق كليات علوم الحاسب: 65%

** تنسيق كليات الطب البيطري: 58%

** تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية: 58%

** تنسيق كليات العلوم الأساسية: 58%

** كليات الفنون التطبيقية: 58%

** تنسيق كليات الإعلام: 58%

**تنسيق كليات اللغات والترجمة: 58%

**تنسيق كليات الاقتصاد والإدارة: 58%

**تنسيق كليات التربية: 58%

** تنسيق كليات العلوم الاجتماعية: 58%

** تنسيق كليات الحقوق والقانون: 58%

** تنسيق كليات التمريض: 58%

** تنسيق كليات الآثار: 58%

* العلوم السينمائية: 58%