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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 في جميع المحافظات.. أسعار الدراسة بها

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية 2023، والإعلان عن الحدود الدنيا للكليات بتنسيق الجامعات 2023، خاصة بعد إعلان تنسيق الجامعات الأهلية 2023 للشهادات المعادلة.

 

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

 وقال مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة والأهلية ضمن تنسيق الجامعات الأهلية 2023، لطلاب الثانوية العامة سوف يتم وضعها والإعلان عنها، بعد أن يتم الانتهاء من إعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023 وذلك من قبل وزارة التربية والتعليم.

 

 تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها 
وأضاف المصدر أنه فيما يخص التفاصيل الخاصة بمصارف الكليات وذلك للعام الجامعي الجديد أنه سوف يتم الإعلان عنها عبر المواقع الرسمية للجامعات، مشيرا إلى أنه لم يتم وضع الخريطة الخاصة بالموعد حتى الآن ولم يتم تحديد الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023 الراغبين في الالتحاق بالكليات.

بينما قال مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية  2023 لطلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية العامة، أصبح يسير بشكل منتظم دون رصد أي مشكلات.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023
تنسيق الجامعات الخاصة 2023

ويترقب الطلاب انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة و تنسيق الجامعات الأهلية 2023، إلا أن الجميع يتساءل عن تفاصيل التقديم وتطيبق النظام الموحد.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس وافق في اجتماعه على فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على توحيد نظام القبول بجميع الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية - الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

وأعلن الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة المجلس على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) عام 2023، للالتحاق بالعام الدراسي 2023/2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.
 

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 للشهادات المعادلة كالتالي:

** تنسيق كليات الطب البشري: 90%

** تنسيق كليات طب الأسنان: 85% 

** تنسيق كليات العلاج الطبيعي: 80% 

** تنسيق كليات الصيدلة: 75% 

** تنسيق كليات الهندسة: 70% 

** تنسيق كليات علوم الحاسب: 65% 

** تنسيق كليات الطب البيطري: 58% 

** تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية: 58% 

** تنسيق كليات العلوم الأساسية: 58% 

** كليات الفنون التطبيقية: 58%

** تنسيق كليات الإعلام: 58%

**تنسيق كليات اللغات والترجمة: 58%

**تنسيق كليات الاقتصاد والإدارة: 58%

**تنسيق كليات التربية: 58%

** تنسيق كليات العلوم الاجتماعية: 58%

** تنسيق كليات الحقوق والقانون: 58%

** تنسيق كليات التمريض: 58%

** تنسيق كليات الآثار: 58%

* العلوم السينمائية: 58%

 

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