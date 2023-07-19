عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المجلس الأعلى للجامعات يناقش اللمسات النهائية لتنسيق 2023 .. السبت

اجتماع الاعلى للجامعات
اجتماع الاعلى للجامعات

 

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات ، أنه سوف يتم إجراء  اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ، وهو إجتماعه الدوري برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات والدكتور مصطفى رفعت، أمين الأعلى للجامعات والسيد عطا، المشرف على تنسيق الجامعات 2023 ، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك يوم السبت المقبل 29 من الشهر الجاري.

txt

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 في جميع المحافظات.. أسعار الدراسة بها

txt

التعليم العالى تؤكد تجهيز الجامعات التكنولوجية بالمعامل والورش لتدريب الطلاب عمليًا

وأكد إن المجلس سيناقش اللمسات النهائية لتنسيق الجامعات 2023 ، والتي من بينها الاستعداد لمراحل التنسيق النهائية ، بالإضافة إلى الإطلاع على التقرير النهائي بشأن اختبارات القدرات 2023 ، من قبل اللجنة العليا للتنسيق.

 

35 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات

 

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

 

وأشار د. أيمن عاشور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

وأوضح د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات قامت بتحديث دليل الطالب لاختبارات القدرات ( https://scu.eg/ebooks/studentGuide2023 )، والذي تضمن إجراءات وقواعد وطبيعة ومدة تلك الاختبارات، كما قام المجلس بإعداد فيديو توضيحي لاختبارات القدرات ( https://youtu.be/PgtkWW9CrSo )، مشيرًا إلى استمرار اللجنة العليا في الإشراف والمتابعة لإجراء اختبارات القدرات بالجامعات، لافتًا إلى قيام مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس بطباعة الاختبارات وتوزيعها على عمداء الكليات المُشاركة، وكذلك التنسيق مع الجامعات بشأن إجراءات الاختبارات.

وأضاف أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات اليوم الإثنين بلغ حتى الآن ٣٥ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣– ٢٠٢٤.

الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اختبارات القدرات 2023 تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

فيليب موريس مصر تعلن رفع أسعار منتجاتها من السجائر ولفائف التبغ المسخن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

موضوعات متعلقة

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 في جميع المحافظات.. أسعار الدراسة بها

التعليم العالى تؤكد تجهيز الجامعات التكنولوجية بالمعامل والورش لتدريب الطلاب عمليًا

الجامعة البريطانية في مصر تنظم مؤتمر الاستدامة بحضور السفيرة الأيرلندية

التعليم العالي: 50 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم المرحلة الثانية لمشروع "الميثاق الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعى"

سجل باختبارات القدرات 2023 .. خطوات بسيطة عبر هذا الرابط

جامعة الملك سلمان الدولية تعلن نتائج نهاية العام بعد تقييمها من خبراء دوليين

التعليم العالي: 43 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بـ تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2023.. قائمة الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات

عشرات القتلى والمصابين .. القصة الكاملة للحادث المأساوي في الجزائر

روسيا تعلن سيطرتها على عدة محاور في خاركوف

قرارات لجنة المسابقات| إيقاف لاعب الزمالك.. وعقوبة على 378 مشجعا من الإسماعيلي

غسل 20 مليون جنيه.. السجن 7 سنوات لمستريح عقارات في القاهرة

على خطى طب أسيوط..نتيجة كارثية لطلاب الفرقة الأولى بطب قنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

بخسارة وزن ملحوظة.. هنا شيحة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بيبكي.. فيديو مؤثر يوثق اللحظات الأخيرة لـ حوت قبل نفوقه في البرازيل

فيديو

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

فرحان هو وعيلته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد انتقاله للأهلي

تحرك جديد يضرب الذهب وتراجع الدولار | مفاجأة بالاسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ