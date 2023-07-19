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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد وفاة ربة منزل وإصابة آخرين .. غلق محل كشرى شهير بالقليوبية

كشري
كشري

قامت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية بتشميع وغلق أحد محلات الكشري الشهيرة فى شبين القناطر بسبب وفاة ربة منزل وإصابة زوجها ونجلها عقب تناولهم وجبة طواجن من المحل.

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من جانبها صرحت جهات التحقيق بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر تناولها وجبة فاسدة من أحد محال الكشرى، وذلك بعد انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة، وسحب عينة من طواجن الكشري التي تناولتها المجنى عليها لفحصها لبيان سبب الوفاة، وكذلك تشميع المحل لحين انتهاء التحقيقات. 
كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على صاحب المحل وضبط عامل دليفري الذى أوصل المأكولات للمجنى عليها.
وكانت ربة منزل، لقيت مصرعها وأصيب زوجها وابنها إثر تناولهم وجبة طواجن فاسدة من محل كشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وحرر محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مستشفى شبين القناطر المركزي باستقباله ربة منزل متوفاة وإصابة طفلها وزوجها بسبب تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طواجن من إحدى محلات الكشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن المتوفاة تدعى "بدرية. ب" 35 سنة، مقيمة بالقشيش دائرة المركز، وجرى التحفظ عليها بمشرحة شبين القناطر العام، كما تم نقل طفلها ويدعى "خالد" لمستشفى الدمرداش وزوجها ويدعى "إسماعيل. م"، 50 عام لمستشفى قليوب، وحرر محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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