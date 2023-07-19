وزير إسرائيلي: سأطرح قرارًا على الكابنيت للحد من أنشطة السلطة الفلسطينية

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، إنه سيطرح على المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، قرارًا للحد من أنشطة السلطة الفلسطينية.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن سموتريتش وهو وزير الاستيطان في وزارة الجيش، أبلغ أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بذلك.

وأوضح سموتريتش أنه سيقوم بهذه الخطوة في غضون شهر، ويصنف بعض نشاطات السلطة بأنها "نشاط سياسي عدائي".

وقال سموتريتش إن الهدف من هذا القرار السيطرة على مزيد من الأموال، وأنها تأتي في إطار حملة اقتصادية وسياسية وميدانية ضد محاولات السلطة الاستيلاء على الأراضي الإسرائيلية. وفق وصفه.