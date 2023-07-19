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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس صاحب محل كشرى بعد وفاة ربة منزل تناولت طاجن فاسد بالقليوبية

متهم
متهم

أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر بمحافظة القليوبية بحبس صاحب محل كشري والمدير المسئول بالمحل وشخص آخر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وأخذ عينه من وجبة طواجن الكشري الذي تناولتها الأسرة مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة زوجها وابنها بتسمم غذائى عقب ذلك.
كما أمرت جهات التحقيق، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاه والتصريح بالدفن عقب ذلك.
وكانت ربة منزل قد لقيت مصرعها وأصيب زوجها وابنها إثر تناولهم وجبة طواجن فاسدة من محل كشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مستشفى الشاملة باستقباله ربة منزل متوفاة، وإصابة طفلها وزوجها بسبب تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طواجن من إحدى محلات الكشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن المتوفاة تدعى "بدرية. ب"، 35 سنة، مقيمة بالقشيش دائرة المركز، وجرى التحفظ عليها بمشرحة شبين القناطر العام، كما تم نقل طفلها ويدعى "خالد" لمستشفى الدمرداش وزوجها ويدعى "إسماعيل. م"، 50 عامًا لمستشفى قليوب، وحرر محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القليوبية شبين القناطر جهات التحقيق المباحث الجنائية الطب الشرعى

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