خصم 10% على سامسونج جالاكسي A14 ثنائي الشريحة

مع موسم الصيف تبدأ مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض وتخفيضات مميزة على معروضاتها، وتعتبر هذه الفترة مناسبة جدا لشراء هاتف جديد، من ضمن العروض المميزة على موقع أمازون مصر خصم 10% على هاتف سامسونج جالاكسي A14.

تشتهر هواتف سامسونج خاصة الفئة A للطبقة المتوسطة بإمكانياتها القوية وأدائها السلس للغاية وقدرتها السريعة على الاستجابة بالإضافة إلى جودة شاشات العرض التي تتميز بالألوان الزاهية ودرجة السطوع الجيدة.

سامسونج

يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي إيه 14 ثنائي الشريحة تكوين الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 128GB Storage, 4GB RAM بسعر 5,400 فقط على أمازون مصر، إليك في السطور التالية كافة مواصفات الجهاز.

مواصفات Samsung Galaxy A14

يتميز الجهاز الجديد من سامسونج بشاشة عرض نوعها LCD حجم 6.6 بوصة تقدم دقة وضوح 1080x2408 بكسل لكل بوصة، كثافة بكسلات 400 نقطة لكل بوصة، نسبة شاشة إلى هيكل 80.2%.

سامسونج

يتم تشغيل هاتف سامسونج جالاكسي بواسطة معالج من Exynos 850 بدقة 8 نانومتر ثماني النوى بتردد ميقاتي 2 جيجاهرتز، مع شريحة لمعالجة رسوميات الجرافيك من Mali-G52 MC2 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر microSDXC.

بالنسبة للسوفت وير، نظام التشغيل أندرويد 13 وواجهة المستخدم التي تعمل بالكامل مع نظام التشغيل هي One UI Core 5 أما أبعاد الجهاز فهي طول 167.7 ملم وعرض 78 ملم وسمك 9.1 ملم.

سامسونج

بالنسبة لإمكانيات التصوير يأتي هاتف سامسونج بثلاث كاميرات خلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وتقنية PDAF فتحة عدسة واسعة وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ثالثة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وفلاش ليد مع كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة.

يحزم الهاتف بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بسرعة 15 وات، كما أن الجهاز يأتي بمستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة ومقياس تسارع وتقارب وبوصلة.